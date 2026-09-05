Агент Головина: не понимаю призывов остаться в "Монако"

"Головина призывают остаться в "Монако"? Не понимаю призывов. У нас и так контракт с "Монако" до 2029 года. Сашу все время куда-то отправляют, но вы же видите, что он играет в "Монако".Им интересуются в России? Не только в России. Этот интерес стабилен и есть всегда. Но он вновь начал сезон в "Монако", - сказал Клюев "Спорт-Экспрессу".
Александр Головин выступает в составе "Монако" с конца июля 2018 года. В текущем сезоне за клуб атакующий полузащитник провел за клуб 4 матча, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 18 миллионов евро.
Ранее в СМИ появилась информация, что игрок может перейти в "Зенит".