Агент Головина: не понимаю призывов остаться в "Монако"

Агент Александр Клюев, представляющий интересы футболиста "Монако" Александра Головина, высказался о будущем игрока.

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"Головина призывают остаться в "Монако"? Не понимаю призывов. У нас и так контракт с "Монако" до 2029 года. Сашу все время куда-то отправляют, но вы же видите, что он играет в "Монако".