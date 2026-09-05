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Мостовой: своими нефутбольными решениями Мусаев все испортил и подарил очки «Крыльям»

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой в беседе с Rusfootball.info высказался о матче 7-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Краснодар» (2:2).
Фото: ФК "Краснодар"
«Можно сказать, что «Краснодар» сами отдали эту игру, а если точнее, то Мусаев всё испортил своими нефутбольными решениями. Всё шло к победе, но он своими заменами начал ломать игру и подарил очки «Крыльям».

Мне сложно это объяснить. «Краснодар» был лучше и должен был уверенно побеждать. Но фарт, когда должен был закончиться, вот это и произошло. А «Крылья» молодцы, почувствовали, что могут дожать, и сделали это. Всё закономерно», — сказал Мостовой.

«Краснодар» впервые потерял очки в РПЛ в этом сезоне и с 19 очками продолжает лидировать в турнирной таблице. «Крылья Советов» (7 очков) поднялись на девятую позицию.

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