Мостовой: своими нефутбольными решениями Мусаев все испортил и подарил очки «Крыльям»

Фото: ФК "Краснодар"

«Можно сказать, что « Краснодар » сами отдали эту игру, а если точнее, то Мусаев всё испортил своими нефутбольными решениями. Всё шло к победе, но он своими заменами начал ломать игру и подарил очки «Крыльям».

Мне сложно это объяснить. «Краснодар» был лучше и должен был уверенно побеждать. Но фарт, когда должен был закончиться, вот это и произошло. А «Крылья» молодцы, почувствовали, что могут дожать, и сделали это. Всё закономерно», — сказал Мостовой.«Краснодар» впервые потерял очки в РПЛ в этом сезоне и с 19 очками продолжает лидировать в турнирной таблице. «Крылья Советов» (7 очков) поднялись на девятую позицию.