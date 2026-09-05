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Губерниев дал прогноз на матч РПЛ "Динамо" - "Спартак"

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о предстоящем матче "Спартака" и "Динамо" в рамках РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
Дмитрий Губерниев считает, что "Спартак" одержит победу над московским "Динамо", так как красно-белые находятся в более хорошей форме.

"Спартак" победит "Динамо". Команда выглядит лучше и лучше играет в футбол, "Спартак" сегодня просто сильнее "Динамо". Эта победа будет приближать отставку Шварца.
Я переживал, что Карседо не придётся ко двору, но мне нравится его философия. Он правильно расставил футболистов на поле", - сказал Губерниев Metaratings.

Завтрашний матч 7-го тура РПЛ между московскими "Динамо" и "Спартаком" пройдёт на домашнем стадионе бело-голубых и начнётся в 18:30.

На текущий момент хозяева набрали 10 очков и занимают 6-е место, гости с 13 баллами расположились на второй позиции.

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