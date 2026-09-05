Губерниев дал прогноз на матч РПЛ "Динамо" - "Спартак"

"Спартак" победит "Динамо". Команда выглядит лучше и лучше играет в футбол, "Спартак" сегодня просто сильнее "Динамо". Эта победа будет приближать отставку Шварца.Я переживал, что Карседо не придётся ко двору, но мне нравится его философия. Он правильно расставил футболистов на поле", - сказал Губерниев Metaratings.
Завтрашний матч 7-го тура РПЛ между московскими "Динамо" и "Спартаком" пройдёт на домашнем стадионе бело-голубых и начнётся в 18:30.
На текущий момент хозяева набрали 10 очков и занимают 6-е место, гости с 13 баллами расположились на второй позиции.