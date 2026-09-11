Мусаев предостерег игроков "Краснодара" перед матчем с "Акроном": легкой игры не будет

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев заявил, что его команда готовится к тяжелому матчу с "Акроном" и намерена взять три очка.

Фото: ФК "Краснодар"





"Акрон" — непростая команда, они используют разные схемы, разные игровые модели. Иногда в одном матче делают такие вещи, на которые нужно очень быстро реагировать, не ожидая легкой игры", — заявил специалист.



Мусаев напомнил, что ранее "Акрон" доставил проблемы другим соперникам по чемпионату, в том числе



"Поэтому настраиваемся на тяжелую работу. Сделаем все, чтобы набрать три очка", — добавил Мусаев.

Источник: Краснодар " примет тольяттинский клуб 13 сентября в рамках восьмого тура РПЛ. Перед встречей Мусаев отдельно отметил тактическую вариативность соперника."Акрон" — непростая команда, они используют разные схемы, разные игровые модели. Иногда в одном матче делают такие вещи, на которые нужно очень быстро реагировать, не ожидая легкой игры", — заявил специалист.Мусаев напомнил, что ранее "Акрон" доставил проблемы другим соперникам по чемпионату, в том числе ЦСКА и " Локомотиву ". В предыдущем туре тольяттинцы также сумели отыграться во встрече с "Оренбургом".Источник: "Чемпионат"

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