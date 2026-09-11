Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Крылья Советов
18:00
РодинаНе начат

Мусаев предостерег игроков "Краснодара" перед матчем с "Акроном": легкой игры не будет

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев заявил, что его команда готовится к тяжелому матчу с "Акроном" и намерена взять три очка.
Фото: ФК "Краснодар"
"Краснодар" примет тольяттинский клуб 13 сентября в рамках восьмого тура РПЛ. Перед встречей Мусаев отдельно отметил тактическую вариативность соперника.

"Акрон" — непростая команда, они используют разные схемы, разные игровые модели. Иногда в одном матче делают такие вещи, на которые нужно очень быстро реагировать, не ожидая легкой игры", — заявил специалист.

Мусаев напомнил, что ранее "Акрон" доставил проблемы другим соперникам по чемпионату, в том числе ЦСКА и "Локомотиву". В предыдущем туре тольяттинцы также сумели отыграться во встрече с "Оренбургом".

"Поэтому настраиваемся на тяжелую работу. Сделаем все, чтобы набрать три очка", — добавил Мусаев.

Источник: "Чемпионат"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится