Мусаев предостерег игроков "Краснодара" перед матчем с "Акроном": легкой игры не будет

"Акрон" — непростая команда, они используют разные схемы, разные игровые модели. Иногда в одном матче делают такие вещи, на которые нужно очень быстро реагировать, не ожидая легкой игры", — заявил специалист.
Мусаев напомнил, что ранее "Акрон" доставил проблемы другим соперникам по чемпионату, в том числе ЦСКА и "Локомотиву". В предыдущем туре тольяттинцы также сумели отыграться во встрече с "Оренбургом".
"Поэтому настраиваемся на тяжелую работу. Сделаем все, чтобы набрать три очка", — добавил Мусаев.
Источник: "Чемпионат"