«Спартак» неожиданно разгромил «Ростов», Карседо вернул Жедсона в атаку, и всё получилось

После неудачной серии встреча с «Ростовом» превратилась в важнейшее испытание. Третья потеря очков подряд явно крайне негативно сказалась бы как на психологии игроков, так и на турнирном положении. К счастью для москвичей, забуксовал и «Краснодар», который упустил прекрасный шанс уйти в солидный отрыв.
При этом домашний поединок с «Ростовом» не сулил лёгкой прогулки для хозяев. «Спартак» традиционно непросто играет с «Ростовом». За последние 10 лет москвичи провели с ростовчанами 27 матчей и одержали лишь 8 побед! Хуже у «Спартака» баланс в матчах только с «Зенитом» и «Уфой» (любопытно, правда?).
Учитывая историю взаимоотношений команд, у болельщиков «Спартака» были основания для переживаний. К тому же, «Спартак» снова не мог рассчитывать на Эсекьеля Барко, который ранее переболел. На этот раз аргентинец попал в заявку, но так и не вышел на поле.
Зато Карседо вернул в центр поля Жедсона Фернандеша, который в течение нынешнего сезона постоянно наигрывался на позиции крайнего защитника. В обороне его заменил Виталий Денисов.
Серьёзные потери были и у «Ростова». Из-за болезни и травмы не играли Мелёхин и Миронов, а Голенков ранее перебрался в «Балтику». Тем не менее, южане вовсе не стали отказываться от привычной игры и с первых минут пошли в агрессивный прессинг.
У «Спартака» в дебюте не получалось ровно ничего. Первый удар по воротам соперника хозяева нанесли на 10-й минуте, когда Угальде пробил с дистанции, сделав это крайне неточно. Но постепенно москвичи осваивались и начинали забирать инициативу. К середине первого тайма преимущество перешло уже к хозяевам.
Более того, на 26-й минуте москвичи открыли счёт первым же ударом в створ. Отличился Жедсон Фернандеш, а подачу в штрафную сделал Денисов. В общем, перестановки Карседо сразу принесли результат.
На полную мощность «Спартак» заиграл во втором тайме. С первых минут москвичи прижали соперника к воротам, а за «Ростов» сыграла крестовина. Но на 56-й минуте «Ростову» уже не повезло, после вмешательства VAR-арбитра в ворота гостей был назначен пенальти за борьбу Умярова и Ногейры. В итоге 11-метровый удар реализовал Солари.
После этого «Ростов» начал рисковать, пытаясь сократить отставание в счёте. Но сил южанам не хватило. А уже в самой концовке «Спартак» и вовсе довёл счёт до крупного. Точку в матче поставил Массалыга, завершивший многоходовую комбинацию.
В результате «Спартак» сократил отставание от «Краснодара» до четырёх баллов. Да, пока игра москвичей не выглядит сверхуверенной, но, по крайней мере, команда набрала важные три очка. Да и если так говорить, то кто сейчас в РПЛ абсолютно уверен в себе?
Фото: "Чемпионат", "Спорт-Экспресс", Sports.ru