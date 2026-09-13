"ПСЖ" победил "Брест", Сафонов провёл сухой матч

"ПСЖ" добился минимальной победы над "Брестом" в четвёртом туре чемпионата Франции.

Фото: Getty Images

Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу парижан. Исход противостояния определил гол Феррана Торреса уже на пятой минуте. Оставшегося времени хозяевам не хватило, чтобы отыграться.



Ворота "ПСЖ" с первых минут защищал российский голкипер Матвей Сафонов. Он не пропустил и впервые в нынешнем сезоне провёл матч "на ноль".



Парижский клуб после четырёх туров набрал пять очков и занимает седьмое место в Лиге 1. "Брест" с таким же количеством баллов располагается на девятой позиции.

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Брест