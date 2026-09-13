Корнеев - о матче "Краснодара" и "Акрона": игра была огненной

"Игра была огненной.Такой грамотно защищающийся "Акрон" я давно не видел. Тем не менее мы видим, насколько большая нервозность есть у "Краснодара", что они не забивают очевидные моменты", - сказал Корнеев "Матч ТВ".
"Краснодар" и "Акрон" не смогли выявить победителя в матче восьмого тура РПЛ.
Матч завершился со счетом 1:1. Марадишвили вывел "Акрон" вперед на 13-й минуте после гола с рикошета, однако Боселли воспользовался ошибкой Гудиева в конце игры и установил окончательный счет.
Сыграв вничью, "Акрон" поднялся на 14-е место с 5 очками, "Краснодар" остался первым с 20-ю баллами.