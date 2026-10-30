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Футболист "Рубина" ответил, способен ли "Спартак" выиграть РПЛ

Полузащитник "Рубина" Руслан Безруков считает, что определить будущего чемпиона России на данном этапе сезона практически невозможно.
Фото: ФК "Спартак"
Футболист обратил внимание на отсутствие явного фаворита в борьбе за золотые медали.

- Пока рано оценивать, время покажет. "Спартак" играет нестабильно, но всё ещё впереди. Сейчас в РПЛ нет главного претендента на чемпионство, не поймёшь, кто займёт первое место, - приводит слова Безрукова Metaratings.ru.

После 12 туров красно-белые набрали 23 очка и занимают пятую строчку в чемпионате России. При этом отставание от возглавляющего таблицу "Зенита" составляет всего четыре балла.

Уже 1 ноября команда Хуана Карлоса Карседо встретится с "Локомотивом". Московское дерби пройдёт на поле железнодорожников.

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