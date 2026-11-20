Как сообщает Nice-Matin, российский полузащитник "Монако" Александр Головин не сможет принять участие в матче 11-го тура Лиги 1 против "Осера". По данным источника, 30-летнему игроку потребуется еще от двух до трех недель на восстановление.
Ранее из-за травмы икроножной мышцы Головин пропустил ноябрьский сбор национальной сборной России.
В этом сезоне хавбек провел 14 матчей в составе "монегасков" во всех турнирах, забил один мяч и сделал три рголевые передачи.
"Монако" сыграет дома против "Осера" завтра, 21 ноября. Матч чемпионата Франции состоится на стадионе "Луи II".
Головин может пропустить из-за травмы еще 2-3 недели
Полузащитник "Монако" Александр Головин еще не восстановился после повреждения.
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