"Восстановление Саши идет по плану, он находится в бодром и хорошем состоянии. Все идет позитивно.
Медицинский штаб будет решать по поводу его участия в матче после паузы на сборные. Пока он тренируется не в общей группе", - сказал агент.
Ранее стало известно, что 30-летний хавбек пропустит ноябрьский сбор национальной сборной России из?за повреждения икроножной мышцы.
В этом сезоне российский полузащитник провел 13 матчей за "Монако" во всех турнирах, забил один мяч и сделал три результативные передачи.
21 ноября "монегаски" примут у себя дома "Осер" в рамках 11-го тура французской Лиги 1.
Источник: ТАСС