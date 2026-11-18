Как пишет Sport24 со ссылкой на представителей футболиста, Сафонов намерен и дальше оказывать ребёнку финансовую поддержку сверх обязательных алиментов, размер которых превышает 300 тысяч рублей ежемесячно. Решение о дополнительных выплатах голкипер принимает самостоятельно.
Контракт 26-летнего россиянина с "ПСЖ" действует до лета 2029 года. В нынешнем сезоне Сафонов провёл за парижан 16 матчей и пропустил 17 мячей. Следующую встречу французский клуб проведёт 21 ноября против "Ниццы".
Стало известно, сколько Сафонов перечислил бывшей жене на содержание дочери - источник
Вратарь "ПСЖ" и сборной России Матвей Сафонов за последние месяцы перевёл бывшей супруге 5,5 миллиона рублей на содержание дочери.
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