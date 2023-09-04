– Ребята – молодцы, заслуженное попадание! Особенно молодцы, что еще и оба забили. Их клубы – "Монако" и "Гавр" – добились побед, а "Монако" сейчас еще возглавляет турнирную таблицу. Александр Головин является одним из лидеров клуба, он забивает. На мой взгляд, все логично и заслуженно. "Монако" постоянно сражается за право попасть в Лигу чемпионов. Прошлый сезон был для команды менее удачным, остались без еврокубков, но в этом году они наверняка захотят исправить ситуацию – от клуба и игроков многого ждут.
Перспективы Далера Кузяева в "Гавре" немного иные: его команда только вышла в Лигу 1, он пока новый человек для команды. Но его адаптация проходит хорошо, забил два мяча – молодец! – цитирует Радимова RT.
Полузащитники сборной России Александр Головин из "Монако" и Далер Кузяев из "Гавра" попали в символическую сборную по итогам четвертого тура французской Лиги 1. Команда из 11 лучших футболистов составлена авторитетным изданием L'Equipe. Накануне оба игрока записали на свой счет забитые мячи в своих матчах. Хавбек "Гавра" Кузяев открыл счет в домашней встрече против "Лорьяна", а полузащитник "Монако" Головин поразил ворота "Ланса".
Обе игры завершились с одинаковым счетом 3:0 в пользу команд, за которые выступают россияне. Отметим, что для Далера это уже второй гол в новом розыгрыше Лиги 1, Александр отметился своим дебютным мячом в сезоне. Помимо россиян, в символическую сборную по итогам минувшего тура Лиги 1 также вошел звездный нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе, оформивший дубль в ворота "Лиона" (4:1).
Радимов: Головин – один из лидеров "Монако", он забивает. Перспективы Кузяева в "Гавре" немного иные
Экс-капитан "Зенита" Владислав Радимов отреагировал на включение сразу двух полузащитников сборной России Александра Головина и Далера Кузяева в символическую сборную по итогам 4-го тура французской Лиги 1.
Фото: Globall Look Press