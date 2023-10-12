"Единственное, что немного удивило — это некоторые бытовые нюансы. Даже для покупки SIM-карты здесь требуются документы, прописка, банковский счёт. Эти вопросы отнимают много времени", — передает слова Кузяева "Чемпионат".
Кузяев перешел в "Гавр" из петербужского "Зенита". За сине-бело-голубых Кузяев сыграл 183 матча и забил в них 23 мяча. Вместе с командой Далер 5 раз становился чемпионом России.
За новый клуб Кузяев сыграл 8 матчей. За это время Далер отличился 2 голами. "Гавр" идет на 13-м месте в Лиге 1.
Сейчас Далер находится на октябрьских сборах Сборной России.
Кузяев: когда переехал во Францию, удивили некоторые нюансы
Полузащитник "Гавра" Далер Кузяев поделился с какими трудностями ему пришлось столкнуться во время переезда во Францию.
Фото: "Чемпионат"