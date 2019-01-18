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Гиорги Лория перешел в клуб второй немецкой Бундеслиги

Бывший голкипер "Крыльев Советов" и "Анжи" Гиорги Лория перешел в клуб "Магдебург", который выступает во второй немецкой Бундеслиге.

Контракт рассчитан до 30 июня 2019 года.

"Магдебург" после 18 туров располагается на предпоследнем месте в таблице.
Теги: Лория
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