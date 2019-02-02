Боруссия Д (Германия)

Бундеслига 1 2018/19

# Команда И О
1 Боруссия Д 18 45
2 Бавария 18 39
3 Боруссия М 18 36
4 РБ Лейпциг 18 31
5 Айнтрахт Ф 18 30
6 Вольфсбург 18 28
...
18 Нюрнберг 18 11
полная таблица
Предстоящие
Боруссия Д17:30Ганновер
96
Айнтрахт Ф02.02.19Боруссия Д
Сыгранные
РБ Лейпциг0 - 119.01.19Боруссия Д
Боруссия Д2 - 121.12.18Боруссия М

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Синдзи Кагава может покинуть "Боруссию"

Дортмундская "Боруссия" готова продать полузащитника Синдзи Кагаву, сообщает Bild.

По информации источника, немецкий клуб готов расстаться с 29-летним японцем за 2-3 млн евро. В сезоне-2018/19 Кагава практически не имеет игровой практики в "Боруссии", проведя в двух матчах Бундеслиги лишь 98 минут на поле.

Кагава перешел в "Боруссию" из японского клуба "Сересо Осака" летом 2010 года на правах свободного агента. Через два года Синдзи был продан в "Манчестер Юнайтед" за 16 млн евро, откуда вернулся в "Боруссию" в 2014 году за 8 млн евро.
Теги: Кагава Боруссия Д Бундеслига
Сегодня, 14:25
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#1  Антуан Грейцман  Челябинск (Сегодня, 15:16)
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online
Болеет за:
КАМАЗ
Эй, кто там ответственный? Надо брать.
Регистрация: 11.02.2018 [жалоба]
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