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Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Боруссия Д (Германия)
Бундеслига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Боруссия Д
|18
|45
|2
|Бавария
|18
|39
|3
|Боруссия М
|18
|36
|4
|РБ Лейпциг
|18
|31
|5
|Айнтрахт Ф
|18
|30
|6
|Вольфсбург
|18
|28
|...
|18
|Нюрнберг
|18
|11
|Предстоящие
|Боруссия Д
|17:30
|Ганновер
96
|Айнтрахт Ф
|02.02.19
|Боруссия Д
|Сыгранные
|РБ Лейпциг
|0 - 119.01.19
|Боруссия Д
|Боруссия Д
|2 - 121.12.18
|Боруссия М
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Синдзи Кагава может покинуть "Боруссию"
Дортмундская "Боруссия" готова продать полузащитника Синдзи Кагаву, сообщает Bild.
По информации источника, немецкий клуб готов расстаться с 29-летним японцем за 2-3 млн евро. В сезоне-2018/19 Кагава практически не имеет игровой практики в "Боруссии", проведя в двух матчах Бундеслиги лишь 98 минут на поле.
Кагава перешел в "Боруссию" из японского клуба "Сересо Осака" летом 2010 года на правах свободного агента. Через два года Синдзи был продан в "Манчестер Юнайтед" за 16 млн евро, откуда вернулся в "Боруссию" в 2014 году за 8 млн евро.
По информации источника, немецкий клуб готов расстаться с 29-летним японцем за 2-3 млн евро. В сезоне-2018/19 Кагава практически не имеет игровой практики в "Боруссии", проведя в двух матчах Бундеслиги лишь 98 минут на поле.
Кагава перешел в "Боруссию" из японского клуба "Сересо Осака" летом 2010 года на правах свободного агента. Через два года Синдзи был продан в "Манчестер Юнайтед" за 16 млн евро, откуда вернулся в "Боруссию" в 2014 году за 8 млн евро.
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