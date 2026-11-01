Хомуха назвал первопричину проблем "Краснодара" в этом сезоне

Заслуженный тренер России Дмитрий Хомуха в интервью Rusfootball.info назвал причины поражения "Краснодара" от "Родины" и неудачной игры в целом, а также предрек дальнейшие последствия.

Фото: ФК "Краснодар"

- Первопричина – потеря Кривцова, которому не нашлось равноценной замены на эту креативную позицию. Когда выбывает системообразующий игрок, это может стать гигантской проблемой. Ну и негативный фон нарастает, как снежный ком.

- Не без этого. Сейчас в чемпионате России с любой командой очень сложно играть. Здесь ничего странного, все бьются за место под солнцем. Запросто никто никого не обыгрывает. Ну, и "Родине" надо отдать должное.- Только на себя, потеря концентрации в ключевые моменты. И вчерашний автогол – это отнюдь не стечение обстоятельств. Может быть, и физически команда немножко "просела". Но в основе любых неудач всегда психологический момент. Необходимо, чтобы тренерский штаб нашел внутренние резервы, дабы переломить эту ситуацию.- В командных видах спорта очень многое зависит от внутреннего состояния. Как только один, два, три футболиста начинают ошибаться, это приобретает цепную реакцию. Нужны игроки с внутренним стержнем, которые могли бы своим примером повести за собой партнеров по команде. Кордоба по ментальности лидер, но он зависим. Нужен такой оплот в центре поля, и не один.- Кубковые матчи стоят особняком, они играются не оптимальными составами. Сравнение с Кордобой не в его пользу. А менять привычную схему из-за каких-то всплесков отдельных игроков тоже неправильно. Стиль игры команды предполагает 4-3-3 с одним ярко выраженным форвардом.- Какие-то претензии с точки зрения организации игры, видимо, высказал. Может быть, кто-то из футболистов попросил замену, а она долго не осуществлялась. Только с этим могу связать.- Кризис продолжается. Все в руках футболистов. Никто, кроме них, на поле не выйдет. Ну, и тренерский штаб должен активно включиться и помочь ребятам справиться с психологическим давлением.- Понятно, дыма без огня не бывает. Но заслуги в прошлых сезонах пока дают ему карт-бланш до зимней паузы – разобраться в ситуации и исправить ее.