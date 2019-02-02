Бавария (Германия)

Бундеслига 1 2018/19

# Команда И О
1 Боруссия Д 19 48
2 Бавария 19 42
3 Боруссия М 19 39
4 РБ Лейпциг 19 34
5 Айнтрахт Ф 19 31
6 Хоффенхайм 19 28
...
18 Нюрнберг 19 11
полная таблица
Предстоящие
Байер02.02.19Бавария
Бавария09.02.19Шальке 04
Сыгранные
Бавария4 - 127.01.19Штутгарт
Хоффенхайм1 - 318.01.19Бавария

Новости партнеров

Арьен Роббен может продолжить карьеру в Японии

Директор японского "Токио" заявил, что клуб рассматривает возможность подписания полузащитника "Баварии" Арьена Роббена летом.

По окончании сезона в Германии 35-летний голландец может стать свободным агентом.

Ранее сообщалось, что Роббен может перейти в "Интер" или вернуться в ПСВ.

Japan Times
Теги: Бундеслига Бавария Роббен
Сегодня, 08:34
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