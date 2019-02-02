Арьен Роббен может продолжить карьеру в Японии

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Бавария (Германия)
Бундеслига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Боруссия Д
|19
|48
|2
|Бавария
|19
|42
|3
|Боруссия М
|19
|39
|4
|РБ Лейпциг
|19
|34
|5
|Айнтрахт Ф
|19
|31
|6
|Хоффенхайм
|19
|28
|...
|18
|Нюрнберг
|19
|11
|Предстоящие
|Байер
|02.02.19
|Бавария
|Бавария
|09.02.19
|Шальке 04
|Сыгранные
|Бавария
|4 - 127.01.19
|Штутгарт
|Хоффенхайм
|1 - 318.01.19
|Бавария
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
06:51
Тренер сборной Исландии: Сигурдссон - самый способный и трудолюбивый игрок из тех, что я видел
Тренер сборной Исландии: Сигурдссон - самый способный и трудолюбивый игрок из тех, что я видел
04:26
Луиш Нету близок к подписанию контракта с лиссабонским "Спортингом", но уйдет из "Зенита" летом
Луиш Нету близок к подписанию контракта с лиссабонским "Спортингом", но уйдет из "Зенита" летом
03:50
Михаил Боярский - о "Зените": мне в принципе уже осточертели иностранцы, и аргентинцы в том числе (6)
Михаил Боярский - о "Зените": мне в принципе уже осточертели иностранцы, и аргентинцы в том числе (6)
Вчера, 23:11
Айртон: очень рад первому голу за "Спартак" (2)
Айртон: очень рад первому голу за "Спартак" (2)
Вчера, 23:01
Александр Ломовицкий: вспомнил совет Глушакова и забил (1)
Александр Ломовицкий: вспомнил совет Глушакова и забил (1)
Вчера, 22:51
Юрий Семин: победа "Спартака" закономерна (13)
Юрий Семин: победа "Спартака" закономерна (13)
Вчера, 22:43
СМИ: "Челси" хочет подписать Ракитича
СМИ: "Челси" хочет подписать Ракитича
Вчера, 22:16
Леонид Федун: "Спартак" первым попытался организовать фонд в поддержку детей, которые с трудом ходят (4)
Леонид Федун: "Спартак" первым попытался организовать фонд в поддержку детей, которые с трудом ходят (4)
Вчера, 22:02
Marca: "Арсенал" арендует Дениса Суареса у "Барселоны" за 2,5 млн евро без опции выкупа
Marca: "Арсенал" арендует Дениса Суареса у "Барселоны" за 2,5 млн евро без опции выкупа
Вчера, 20:23
Максим Володько – о переходе из БАТЭ в "Арсенал": если бояться конкуренции, не было смысла ехать в Россию
Максим Володько – о переходе из БАТЭ в "Арсенал": если бояться конкуренции, не было смысла ехать в Россию
Вчера, 20:11
"Зенит" поблагодарил Паредеса (4)
"Зенит" поблагодарил Паредеса (4)
Вчера, 19:45
Зе Луиш: могу всех заверить: я – игрок "Спартака"!
Зе Луиш: могу всех заверить: я – игрок "Спартака"!
Вчера, 19:36
Арьену Роббен может перейти в японский клуб "Токио"
Арьену Роббен может перейти в японский клуб "Токио"
Вчера, 18:32
Дмитрий Тарасов по решению суда будет ежемесячно платить 480 тысяч рублей алиментов (17)
Дмитрий Тарасов по решению суда будет ежемесячно платить 480 тысяч рублей алиментов (17)
Вчера, 18:15
Игорь Акинфеев - в старте ЦСКА на матч с "Норшелланном" (2)
Игорь Акинфеев - в старте ЦСКА на матч с "Норшелланном" (2)
Вчера, 18:05
Алексей Стрепетов: Мевля, Нету и Иванович лучше Ракицкого, "Зениту" нужен новый Гарай (12)
Алексей Стрепетов: Мевля, Нету и Иванович лучше Ракицкого, "Зениту" нужен новый Гарай (12)
Вчера, 17:55
Фабио Квальяреллу вызовут в сборную Италии
Фабио Квальяреллу вызовут в сборную Италии
Вчера, 17:14
"Галатасарай" готов взять у "Спартака" Зе Луиша в аренду (5)
"Галатасарай" готов взять у "Спартака" Зе Луиша в аренду (5)
Вчера, 17:04
"Зенит" объявил об аренде Новосельцева (5)
"Зенит" объявил об аренде Новосельцева (5)
Арьен Роббен может продолжить карьеру в Японии
Директор японского "Токио" заявил, что клуб рассматривает возможность подписания полузащитника "Баварии" Арьена Роббена летом.
По окончании сезона в Германии 35-летний голландец может стать свободным агентом.
Ранее сообщалось, что Роббен может перейти в "Интер" или вернуться в ПСВ.
Japan Times
По окончании сезона в Германии 35-летний голландец может стать свободным агентом.
Ранее сообщалось, что Роббен может перейти в "Интер" или вернуться в ПСВ.
Japan Times
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.