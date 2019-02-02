Арьен Роббен может продолжить карьеру в Японии

Директор японского "Токио" заявил, что клуб рассматривает возможность подписания полузащитника "Баварии" Арьена Роббена летом.По окончании сезона в Германии 35-летний голландец может стать свободным агентом.Ранее сообщалось, что Роббен может перейти в "Интер" или вернуться в ПСВ.