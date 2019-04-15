Германия Бундеслига 1 2018/19 
Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Бавария
Боруссия Д
РБ Лейпциг
Айнтрахт Ф
Боруссия М
Хоффенхайм
Вердер
Байер
Вольфсбург
Фортуна
Герта
Майнц
Фрайбург
Аугсбург
Шальке 04
Штутгарт
Нюрнберг
Ганновер 96
Германия Бундеслига 1 2018/19 
Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Бавария 29 67
2 Боруссия Д 29 66
3 РБ Лейпциг 29 58
4 Айнтрахт Ф 29 52
5 Боруссия М 29 51
6 Хоффенхайм 29 47
7 Вердер 29 46
8 Байер 29 45
9 Вольфсбург 29 45
10 Фортуна 29 37
11 Герта 29 35
12 Майнц 29 33
13 Фрайбург 29 32
14 Аугсбург 29 28
15 Шальке 04 29 27
16 Штутгарт 29 21
17 Нюрнберг 29 18
18 Ганновер 96 29 14
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Франк Рибери может продолжить карьеру в Катаре

Хавбек "Баварии" Франк Рибери, отпраздновавший в апреле 36-летие, не намерен заканчивать карьеру после этого сезона.

Его контракт с мюнхенцами истекает в июне, однако к французу уже обратились два клуба из Катара. Один из них - "Аль-Садд", где играет испанец Хави.

Также за игроком следит австралийский "Вестерн Сидней Уондерерс", однако вариант с Катаром более предпочтителен для Рибери.

Kicker
Теги: Рибери Бундеслига Бавария
Сегодня, 13:41
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