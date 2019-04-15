Франк Рибери может продолжить карьеру в Катаре

Хавбек "Баварии" Франк Рибери, отпраздновавший в апреле 36-летие, не намерен заканчивать карьеру после этого сезона.Его контракт с мюнхенцами истекает в июне, однако к французу уже обратились два клуба из Катара. Один из них - "Аль-Садд", где играет испанец Хави.Также за игроком следит австралийский "Вестерн Сидней Уондерерс", однако вариант с Катаром более предпочтителен для Рибери.