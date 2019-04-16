Антонио Конте может возглавить "Баварию"

"Бавария" летом может пригласить Антонио Конте на пост главного тренера клуба, утверждает Corriere dello Sport.Последним место работы Конте был "Челси". Под руководством итальянца "синие" выиграли чемпионат и Кубок Англии."Бавария" занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Германии, имея в активе 67 очков.