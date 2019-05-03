Германия Бундеслига 1 2018/19 
Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Бавария
Боруссия Д
РБ Лейпциг
Айнтрахт Ф
Боруссия М
Байер
Хоффенхайм
Вольфсбург
Вердер
Фортуна
Герта
Майнц
Фрайбург
Аугсбург
Шальке 04
Штутгарт
Нюрнберг
Ганновер 96
Германия Бундеслига 1 2018/19 
Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Бавария 31 71
2 Боруссия Д 31 69
3 РБ Лейпциг 31 64
4 Айнтрахт Ф 31 54
5 Боруссия М 31 51
6 Байер 31 51
7 Хоффенхайм 31 50
8 Вольфсбург 31 49
9 Вердер 31 46
10 Фортуна 31 40
11 Герта 31 37
12 Майнц 31 36
13 Фрайбург 31 32
14 Аугсбург 31 31
15 Шальке 04 31 30
16 Штутгарт 31 24
17 Нюрнберг 31 19
18 Ганновер 96 31 18
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Франк Рибери заинтересовал три арабских клуба

Полузащитник "Баварии" Франк Рибери может продолжить карьеру на Ближнем Востоке, утверждает Euro United.

Интерес к 36-летнему хавбеку проявляют крупные азиатские клубы - катарские "Аль-Садд" и "Аль-Духайль", а также "Аль-Наср" из Саудовской Аравии. Рибери играет за мюнхенцев с 2007 года. Руководство "Баварии" уже объявило, что француз покинет клуб по истечении сезона.

В нынешнем сезоне Рибери провел за "Баварию" 34 матча, забил 5 голов и сделал 3 передачи.
Теги: Рибери Бундеслига Бавария
Сегодня, 12:24
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