Нико Ковач считает, что "Бавария" получила самого сложного соперника в финале Кубка Германии

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач прокомментировал предстоящий финал Кубка Германии. В решающем матче мюнхенцы сыграют с "Лейпцигом"."Конечно, мы летим в Берлин, чтобы победить. Мы хотим оформить дубль! "Лейпциг" – сложнейший соперник из всех, что мы могли получить. Последние годы показали, что "в финале кубка не бывает фаворитов", - цитирует Ковача пресс-служба клуба.