Франк Рибери: это были 12 замечательных лет

Хавбек мюнхенской "Баварии" Франк Рибери дал комментарий по поводу победы команды над "Лейпцигом" в финале Кубка Германии.

Встреча двух немецких команд завершилась со счетом 3:0 в пользу баварцев.

Для 36-летнего француза эта игра стала последней в составе мюнхенского клуба.

"Команда соперника была очень хороша. Я считаю, что "Лейпциг" показал очень хороший футбол. Однако и мы сегодня показали хорошую игру. Вообще, всегда приятно играть в таком финале и при такой особенной атмосфере. То, чего мы смогли добиться вместе, останется на всю жизнь. Для меня это были 12 замечательных лет", — приводит слова Рибери пресс-служба клуба.

Футболист перешел в "Баварию" в 2007 году.

"Газета.ру"
Теги: Рибери Бавария
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