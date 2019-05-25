Франк Рибери: это были 12 замечательных лет

Хавбек мюнхенской "Баварии" Франк Рибери дал комментарий по поводу победы команды над "Лейпцигом" в финале Кубка Германии.Встреча двух немецких команд завершилась со счетом 3:0 в пользу баварцев.Для 36-летнего француза эта игра стала последней в составе мюнхенского клуба."Команда соперника была очень хороша. Я считаю, что "Лейпциг" показал очень хороший футбол. Однако и мы сегодня показали хорошую игру. Вообще, всегда приятно играть в таком финале и при такой особенной атмосфере. То, чего мы смогли добиться вместе, останется на всю жизнь. Для меня это были 12 замечательных лет", — приводит слова Рибери пресс-служба клуба.Футболист перешел в "Баварию" в 2007 году.