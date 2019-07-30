Полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка согласовал контракт с "Бешикташем", сообщает Fanatik.29-летний украинец будет получать в "Бешикташе" около € 3 млн в год.Ранее появились сведения, что Коноплянка не поехал на тренировочный сбор с гельзенкирхенским "Шальке". Футболистом интересовался "Краснодар". Также украинцем интересовался "Фенербахче". Было у Коноплянки и предложение из Китая.