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Гнабри - о ничьей с "Аугсбургом": мы играли просто супер, контролировали всё

Полузащитник "Баварии" Серж Гнабри прокомментировал ничью в матче 8-го тура чемпионата Германии против "Аугсбурга" (2:2).

"Домашнее поражение от "Хоффенхайма" мы оставили в прошлом и вышли на игру с "Аугсбургом" со свежей головой, мы играли просто супер, контролировали все. В конце матча у нас было два практически стопроцентных момента. Если бы мы их реализовали, то все было бы кончено. Но мы упустили эти возможности. Это футбол", - цитирует Гнабри официальный сайт клуба.


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Теги: Гнабри Бавария Аугсбург Бундеслига
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