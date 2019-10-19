Гнабри - о ничьей с "Аугсбургом": мы играли просто супер, контролировали всё

Полузащитник "Баварии" Серж Гнабри прокомментировал ничью в матче 8-го тура чемпионата Германии против "Аугсбурга" (2:2).



"Домашнее поражение от "Хоффенхайма" мы оставили в прошлом и вышли на игру с "Аугсбургом" со свежей головой, мы играли просто супер, контролировали все. В конце матча у нас было два практически стопроцентных момента. Если бы мы их реализовали, то все было бы кончено. Но мы упустили эти возможности. Это футбол", - цитирует Гнабри официальный сайт клуба.