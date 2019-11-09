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Левандовски побил рекорд Герда Мюллера, державшийся почти 50 лет

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски отметился дублем в центральном матче 11-го тура немецкой Бундеслиги с дортмундской "Боруссии".

Второй мяч в ворота "шмелей" стал для поляка 16-м в стартовых 11 встречах чемпионата Германии. Как сообщает пресс-служба мюнхенцев, 31-летнему футболисту удалось побить рекорд легендарного форварда клуба Герда Мюллера, который в аналогичный отрезок на старте сезона-1968/69 сумел забить 15 голов.

Мюллер защищал цвета "Баварии" с 1964 по 1979 год. Выступая за мюнхенцев, экс-нападающий стал обладателем "Золотого мяча", трижды выигрывал Кубок чемпионов и четырежды – чемпионат Германии и завоёвывал другие трофеи. Также Герд является чемпионом мира и Европы в составе сборной ФРГ.

Левандовски выступает за "Баварию" с 2014 года.

"Чемпионат.сом"


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Теги: Левандовски Мюллер Бавария Боруссия Бундеслига
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