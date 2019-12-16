Алаба: сейчас не думаю об уходе из "Баварии"

Защитник "Баварии" Давид Алаба прокомментировал слухи о своём возможном уходе из немецкой команды."Я совершенно не беспокоюсь о своём будущем. Сейчас в команде есть защитники высокого уровня, которые получили травмы. Я знаю свою задачу на данный момент и стараюсь изо всех сил помочь команде. Посмотрим, останусь ли я здесь в будущем.Я могу себе представить оба варианта: я могу как остаться, так и покинуть клуб и пойти другим путём. Но у меня есть цели с "Баварией", и я хочу добиться их вместе с командой и не думаю об уходе", - цитирует Алабу Sport1.