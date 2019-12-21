В матче 17-го тура чемпионата Германии "Шальке" сыграл вничью с "Фрайбургом" - 2:2.
Чемпионат Германии
17 тур
Гол: Сердар, 27, Кутуджу, 80 - Петерсен, 54 (пен.), Грифо, 67 (пен.)
Шальке: Шуберт, Гонсалес, Очипка, Кабак, Кенни, Маскарель, Сердар, Калиджиури, Арит, Матондо (Кутуджу, 70), Раман (Бургшталлер, 90+3)
Фрайбург: Флеккен, Хайнц, Гульде, Кох, Гюнтер, Шмид, Хефлер, Грифо (Борелло, 76), Хаберер (Квон Чхан Хун, 60), Хёлер (Франтц, 90+3), Петерсен
Предупреждения: Хефлер, 59, Кенни, 61
"Шальке" и "Фрайбург" забили друг другу по два мяча
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