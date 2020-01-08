Левандовски сообщил, что готовится во второй раз стать отцом

Нападающий "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовски рассказал о целях на 2020 год."В личной жизни я хочу лишь здоровья для своей семьи и себя. Мы с женой ждем второго ребенка, что дает мне дополнительную мотивацию.Что касается спорта, то мечтаю выиграть Лигу чемпионов с "Баварией" и классно выступить на чемпионате Европы со сборной Польши", — цитирует поляка Sport Bild.Роберт женат на профессиональной каратистке Анне Левандовской. 4 мая 2017 года у пары родилась дочь Клара.В текущем сезоне 31-летний Левандовски провел 25 матчей во всех турнирах, забил 30 голов и отдал две результативные передачи.