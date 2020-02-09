"Бавария" и "Лейпциг" разошлись миром

В матче 23-го тура "Бавария" сыграла безголевую ничью с "РБ Лейпциг" и прервала свою победную серию в Бундеслиге. Команды располагаются на первом и втором месте в турнирной таблице соответственно.

Фото: twitter.com/FCBayern

В матче 23-го тура "Бавария" сыграла безголевую ничью с "РБ Лейпциг" и прервала свою победную серию в Бундеслиге. Команды располагаются на первом и втором месте в турнирной таблице соответственно.



Чемпионат Германии



21 тур



"Бавария" — "РБ Лейпциг" 0:0



"Бавария": Нойер, Боатенг (Эрнандес, 67), Павар, Алаба, Киммих, Горетцка (Коман, 85), Дэвис, Гнабри (Коутиньо, 60), Алькантара, Левандовски, Мюллер.



"РБ Лейпциг": Гулачи, Клостерманн, Анхелиньо, Упамекано, Хальстенберг, Забитцер, Лаймер, Нкунку (Лукман, 82), Адамс, Ольмо (Шик, 69), Вернер.



Предупреждения: Лаймер, 36, Упамекано, 50, Киммих, 57, Павар, 90+3.