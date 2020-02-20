"Смешно читать про 20 млн евро". Арустамян раскрыл сумма трансфера Холанда в "Боруссию"

Известный комментатор Нобель Арустамян рассказал, что информация о том, что за норвежского форварда Эрлинга Холанда "Боруссия" заплатила "Зальцбургу" 20 миллионов евро, не соответствует действительности.

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