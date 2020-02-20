"Голы Эрлинга Холанда за "Боруссию" впечатляют, а вот читать о гениальности его трансфера всего за 20 миллионов евро немного смешно. Вообще-то трансфер обошелся вдвое, а то и втрое дороже.
Кроме прописанной в контракте суммы Дортмунд еще 10 миллионов заплатил папе Холанда в качестве бонусов и еще 10-15 миллионов (версии разные) агенту Мино Райоле. Суммарные 40-45 миллионов — серьезная инвестиция в 19-летнего парня", - написал Арустамян в телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что дортмундцы заплатили за игрока 19 миллионов евро.
Холанд провел в чемпионате Германии пять матчей и забил восемь голов. В матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "ПСЖ" футболист отметился дублем. Холанд был признан лучшим игроком этой встречи.
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"Смешно читать про 20 млн евро". Арустамян раскрыл сумма трансфера Холанда в "Боруссию"
Известный комментатор Нобель Арустамян рассказал, что информация о том, что за норвежского форварда Эрлинга Холанда "Боруссия" заплатила "Зальцбургу" 20 миллионов евро, не соответствует действительности.
Фото: © REUTERS
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