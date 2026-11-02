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"Крылья Советов" - "Зенит": где смотреть заключительный матч 13 тура РПЛ

"Крылья Советов" - "Зенит": во сколько начало и где смотреть трансляцию игры.
Фото: ФК "Крылья Советов"
Сегодня, 2 ноября, матчем "Крылья Советов" - "Зенит" завершится программа 13 тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдет на стадионе "Солидарность Самара Арена", стартовый свисток запланирован на 17:30 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет телеканал "Матч Премьер", интернет-портал Rusfootball.info проведет для вас текстовую трансляцию.

По итогам 12 сыгранных туров самарцы занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата России с 15 набранными очками, петербургская команда располагаются на 2 строчке с 27 баллами в своем активе.

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