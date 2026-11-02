- У «Локомотива» игровые проблемы весь этот сезон. Вроде бы времени прошло достаточно, но в лучшую сторону ничего не меняется. Есть понимание, что хочет делать Галактионов, однако он ограничен в ресурсах. Поэтому такая чехарда. Начать с позиции левого защитника, куда не от хорошей жизни поставили Годяева. Довольно странно вчера выглядело расположение игроков в центре поля. Насытили пятью полузащитниками середину, практически без краев играя.
Я бы не стал делать акцент на ошибках Руденко, но он был явно не в своей тарелке. Когда нет результата и желаемой игры, можно взять любого футболиста и сказать: «Что с ним происходит!» Но дело не в отдельно взятых личностях, а в отсутствии той игровой дисциплины, которая была еще в прошлом году. Сегодня все индивидуальные ошибки носят системный характер.
Мне всегда не хочется, чтобы наши российские тренеры покидали свое рабочее место, скажем так. Но понятно, что когда нет результата, в первую очередь отвечает главный тренер. Его и снимают с работы. Посмотрим, как руководство сейчас отреагирует. Если пригласят только что освободившегося Черчесова (официальной информации еще нет – прим.ред.), наверное, какая-то логика в этом будет. Пока же необходимо срочно стабилизировать состав, и начать набирать очки.
Михаил Пукшанский, Rusfootball.infо
«Галактионов ограничен в ресурсах». Адиев высказался о ситуации в «Локомотиве»
Российский тренер Магомед Адиев в интервью Rusfootball.infо очертил главные проблемы «Локомотива» после разгромного поражения от «Спартака».
Фото: ФК "Локомотив"