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ЗенитНе начат

"Было бы интересно". Семак назвал лигу, в которой хотел бы поработать

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак ответил на вопрос, есть ли у него желание попробовать себя за границей.
Фото: ФК "Зенит"
"С одной стороны, наверное, было бы интересно. С другой – об этом не думаю...

На мой взгляд, сейчас сильнейший – английский чемпионат. Если рассматривать гипотетически, это то место, где очень хотелось бы посмотреть, как все устроено изнутри. Было бы интересно", - сказал Семак.

Сергей Семак возглавляет "Зенит" с 2018 года. За это время петербургская команда провела под его руководством 352 матча во всех турнирах, в которых одержала 227 побед, 62 раза сыграла вничью и потерпела 63 поражения. За восемь сезоном при Семаке сине-бело-голубые завоевали 7 чемпионских титулов, дважды выигрывали Кубок России и шесть раз завоевывали национальный Суперкубок.

Источник: "Совспорт"

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