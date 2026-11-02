"Было бы интересно". Семак назвал лигу, в которой хотел бы поработать

На мой взгляд, сейчас сильнейший – английский чемпионат. Если рассматривать гипотетически, это то место, где очень хотелось бы посмотреть, как все устроено изнутри. Было бы интересно", - сказал Семак.
Сергей Семак возглавляет "Зенит" с 2018 года. За это время петербургская команда провела под его руководством 352 матча во всех турнирах, в которых одержала 227 побед, 62 раза сыграла вничью и потерпела 63 поражения. За восемь сезоном при Семаке сине-бело-голубые завоевали 7 чемпионских титулов, дважды выигрывали Кубок России и шесть раз завоевывали национальный Суперкубок.
Источник: "Совспорт"