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Никитин считает, что "Краснодар" потерял свою ДНК

Бывший футболист "Уфы" Алексей Никитин объяснил, почему "Краснодар" утратил привычный игровой стиль и не может победить на протяжении семи туров РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"
По мнению Никитина, команда Мурада Мусаева испытывает серьезные проблемы при организации атак. "Краснодар" по-прежнему стремится действовать через центр поля, однако нынешнее сочетание полузащитников не обеспечивает необходимой остроты.

"Мне кажется, что "Краснодар" потерял свою ДНК. Они любят строить атаки через центр, мало задействуя фланги, но с линией Ленини — Черников — Уткин у них очень страдает продвижение, острота и то давление, которое они могут оказывать в атаке", — отметил эксперт.

Никитин также обратил внимание на ухудшение игры в обороне. По его словам, ошибки защитников негативно влияют на уверенность футболистов атакующей линии.

В последнем матче РПЛ "Краснодар" уступил "Родине" со счетом 1:2. Безвыигрышная серия южан достигла семи встреч. После 13 туров команда занимает пятое место с 23 очками. Следующий матч "Краснодар" проведет 7 ноября дома против ЦСКА.

Источник: "Матч ТВ"

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