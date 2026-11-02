Никитин считает, что "Краснодар" потерял свою ДНК

"Мне кажется, что "Краснодар" потерял свою ДНК. Они любят строить атаки через центр, мало задействуя фланги, но с линией Ленини — Черников — Уткин у них очень страдает продвижение, острота и то давление, которое они могут оказывать в атаке", — отметил эксперт.
Никитин также обратил внимание на ухудшение игры в обороне. По его словам, ошибки защитников негативно влияют на уверенность футболистов атакующей линии.
В последнем матче РПЛ "Краснодар" уступил "Родине" со счетом 1:2. Безвыигрышная серия южан достигла семи встреч. После 13 туров команда занимает пятое место с 23 очками. Следующий матч "Краснодар" проведет 7 ноября дома против ЦСКА.
Источник: "Матч ТВ"