Никитин считает, что "Краснодар" потерял свою ДНК

Фото: ФК "Краснодар"

"Мне кажется, что "Краснодар" потерял свою ДНК. Они любят строить атаки через центр, мало задействуя фланги, но с линией Ленини — Черников — Уткин у них очень страдает продвижение, острота и то давление, которое они могут оказывать в атаке", — отметил эксперт.