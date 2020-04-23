Руководство Бундеслиги готово возобновить сезон 9 мая

Немецкий футбол в скором времени может вернуться, но матчи будут проходить без болельщиков.

Об этом рассказал глава Немецкой футбольной лиги Кристиан Зайферт.



- Бундеслига готова к возобновлению сезона, и неважно — 9 мая или позднее. Дата зависит не от нас, пусть решают те, кто отвечает за политику, - приводятся слова функционера на сайте лиги.



До этого становилось известно, что по плану руководства немецкой лиги матчи будут проходить без зрителей, а на стадионе в это время смогут находиться максимум 322 человека.



Для проверки на коронавирус представителей всех клубов потребуется около 25-ти миллионов евро.