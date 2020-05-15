Игроки дортмундской "Боруссии" будут сами принимать решение об участии в матчах

Спортивный директор дортмундской "Боруссии" Михаэль Цорк заявил, что игроки клуба вправе самостоятельно принимать решение об участии в играх чемпионата на фоне пандемии коронавируса.

Фото: vseprosport

- Если кого-то из игроков будет беспокоить или пугать нынешняя ситуация, мы поступим разумно и предоставим ему свободу выбора. Тем не менее, у меня сложилось впечатление, что все футболисты рады возвращению сезона и возможности вновь выполнять свою работу, - цитирует Цорка Kicker.



На данный момент в чемпионате Германии сыграно 25 туров. Сегодня 16 мая состоится возвращение Бундеслиги. Расписание матчей:



16:30 Боруссия Д – Шальке-04

16:30 РБ Лейпциг – Фрайбург

16:30 Хоффенхайм – Герта

16:30 Фортуна – Падерборн 07

16:30 Аугсбург – Вольфсбург

19:30 Айнтрахт Ф – Боруссия М



На данный момент в Германии зафиксировано более 175 тысяч заражений коронавирусом. Умерло 8 тысяч человек.