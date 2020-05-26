Йозуа Киммих - главный универсал "Баварии". Начинал в обороне, теперь больше забивает

"Парашют" от Киммиха в ворота дортмундской "Боруссии" приблизил "Баварию" к чемпионству.

В Германии одной из главных футбольных академий является школа "Штутгарта". В ней к будущим великим победам готовили Филиппа Лама. Чемпион мира попал в команду Феликса Магата, которая получила прозвище "Молодые дикари", и играл вместе с Кевином Кураньи и Александром Глебом. Железный Феликс сделал ставку на воспитанников и не прогадал. "Молодые дикари версия 2.0" - это не менее талантливые Марио Гомес, Сами Хедира и Сердар Таски. Академия "Штутгарта" выпустила из своих стен и нынешнего лидера "Баварии" Йозуа Киммиха.В товарищеском матче с молодежкой "Штутгарта" Киммих сделал хет-трик, и скауты клуба разорвали телефон родителей игрока. Но те не сдавались и не отпускали 8-летнего сына. Тогда "Штутгарт" пригласил родителей посетить базу. Тренер молодежной команды "швабов" встречал отца Киммиха у дверей школы, показывал шикарные условия, в которых занимаются дети. Родители в течение нескольких дней раздумывали и приняли предложение "Штутгарта". "Мама сдерживала слезы, когда обнимала меня. Я попытался сделать то же самое, когда обнял отца и сестру", - вспоминал Киммих.Киммих был самым молодым в своем классе. В 18 лет он понял, что перерос уровень "молодежки" и хочет играть за дублеров "Штутгарта" в третьем немецком дивизионе. Тренеры сразу обрубили все желания Киммиха, сделав акцент на его слабой физической форме. "Они сказали, что у меня нет шанса попасть в состав", - сказал игрок.После "Штутгарта" Киммих играл за "Лейпциг", которым рулил Ральф Рангник. Этого немецкого специалиста уже полгода ангажирует итальянский "Милан", которому надоело вести бессистемную трансферную кампанию, и "россонери" собираются сконцентрироваться на собственных воспитанниках. Рангник - один из лучших тренеров по работе с молодежью. Он проводил много индивидуальных тренировок с Киммихом. А потом пришел запрос из "Баварии"."Йозуа, "Бавария" хочет получить тебя", - сказал мне агент. Я ему не поверил", - рассказывал об интересе из Мюнхена Киммих. Через несколько недель он уже сидел в офисе на встрече с Хосепом Гвардиолой. "Пеп рассказал мне о моих слабых и сильных сторонах, а также о том, как он хочет сделать меня лучшим игроком", - по собственному признанию, Киммих в тот момент почувствовал, что хочет играть за "Баварию". Эта встреча дала мощнейший импульс карьере Киммиха.При Гвардиоле Киммих сыграл на 4 позициях - в центре и на правом фланге полузащиты, на левом фланге и в центре обороны. Роль центрального защитника была для него новой. Но он настолько быстро к ней адаптировался, что в матче, когда Гвардиола потребовал перейти в опорную зону, Киммих немного растерялся. "Гвардиола крикнул мне, чтобы я располагался выше, но я не понимал, почему. Поэтому после финального свистка Гвардиола выбежал на поле и объяснил мне, что он имел ввиду. Сначала я удивился, но если вы знаете Хосепа, то это нормально для него", - рассказал Киммих.Гвардиола особенно ценил Киммиха за постоянное желание узнавать новое. "Я люблю работать с такими игроками, которые хотят учиться. У него есть абсолютно все: желание, воля, страсть", - заявил Пеп.От сравнения с Ламом невозможно было устраниться. Карьерный путь Киммиха был очень схож с экс-полузащитником Бундестим. Когда Лам закончил карьеру, Йоахим Лев не сильно переживал. "Киммих – один из самых больших талантов, виденных мной за последние 10 лет. Он горит желанием работать на пределе своих сил на каждой тренировке", - заявил в одном из интервью главный тренер немецкой сборной. На Евро-2016 Киммих был незаменимым игроком основы.Когда в "Баварию" пришел Нико Ковач, Киммих был одним из единственных игроков, кто не имел с хорватом конфликта. За счет отменной игры полузащитника Ковачу удалось подольше задержаться в Мюнхене. Киммих чувствовал ответственность, когда хорвата убрали из команды. "Когда меняется тренер, это означает, что игроки тоже виноваты. Мы должны задать себе вопросы и улучшить свою игру", - говорил полузащитник. С Ханси Фликом он очень быстро нашел общий язык.Под руководством Флика Киммих довел свой показатель точных передач до 91% (это третий результат в "Баварии"), а по общему количеству касаний в матчах и пробегу у полузащитника нет равных в Бундеслиге. В 2020 году Киммих забил 2 гола в чемпионате, один из которых - красивейший в ворота Романа Бюрки. Полузащитник демонстрирует выдающийся уровень игры, и не стоит забывать, что ему только 25 лет. Тут даже Филипп Лам позавидовал бы.