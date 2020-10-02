"Очень рад переходу в "Вольфсбург". Еще до переговоров знал, что это очень профессиональный клуб, в котором претворяется в жизнь четкая стратегия. Мне это подходит на сто процентов", - цитирует Филиппа пресс-служба "волков".
Сегодня Филипп перешел из московского "Динамо" в "Вольфсбруг" на правах аренды до конца текущего сезона.
Филипп: очень рад переходу в "Вольфсбург", этот клуб подходит мне на сто процентов
Нападающий Максимилиан Филипп прокомментировал свой переход в "Вольфсбург".
Фото: ФК "Вольфсбург"
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