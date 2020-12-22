Немецкий журналист прокомментировал информацию о том, что Тедеско может возглавить "Майнц"

Немецкий журналист Андреас Эрнст прокомментировал возможность Доменико Тедеско возглавить зимой "Майнц".
Фото: ФК "Спартак"
По информации журналиста Андреаса Эрнста со ссылкой на источники в "Шальке", зимой нынешний наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско не будет возглавлять новый клуб.

Раннее появилась информация, что бывший директор "Шальке" Кристиан Хайдель планирует пригласить на пост главного тренера "Майнца" Доменико Тедеско, который работал в команде из Гельзенкирхена. Сам Хайдель возвращается в "Майнц" в совет директоров команды.

Доменико Тедеско объявил, что не будет продлевать контракт с московским "Спартаком". Это заявление он сделал после матча против петербургского "Зенита" (1:3). Действующее соглашение Тедеско со "Спартаком" рассчитано до мая 2021 года.

"Спартак" занимает 3-е место после 19-го тура РПЛ, имея в активе 35 очков.

Источник: твиттер Андреаса Эрнста

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Теги: Тедеско Спартак Майнц
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