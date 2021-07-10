Лунев находится на карантине после въезда в Германию. С понедельника он сможет тренироваться в общей группе "Байера"

Вратарь Андрей Лунев, подписавший контракт с "Байером", пребывает на карантине, но вскоре сможет начать тренироваться в общей группе.

Фото: РИА Новости