Как сообщает источник, Лунев, въехав в Германию, пребывает на карантине. При этом с понедельника голкипер должен приступить к тренировкам в общей группе "Байера".
Напомним, ранее "Байер" официально объявил о переходе Лунева. 29-летний российский футболист заключил с клубом из Леверкузена контракт, рассчитанный на два года. Он пополнил состав немецкой команды в качестве свободного агента. Контракт Лунева с "Зенитом" истек по завершении минувшего сезона.
Источник: Sport24
"Байер" объявил о подписании Лунева
"Я считаю вас самыми лучшими. Это не обсуждается". Лунев обратился к болельщикам "Зенита" после перехода в "Байер"
Лунев находится на карантине после въезда в Германию. С понедельника он сможет тренироваться в общей группе "Байера"
Вратарь Андрей Лунев, подписавший контракт с "Байером", пребывает на карантине, но вскоре сможет начать тренироваться в общей группе.
Фото: РИА Новости
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