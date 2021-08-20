Ранее телеграм-канал "Мутко против" сообщил, что "Зенит" предложил вратарю "Байера" Андрею Луневу вернуться на правах аренды. Отмечается, предложение было направлено на этой неделе, но Лунев предпочел остаться в Германии и отказался возвращаться в петербургский клуб.
"Я не буду комментировать, было ли такое предложение, или нет. Обратитесь к "Зениту". Отвечу так: если смоделировать ситуацию, что такое предложение было, то опять же при ее моделировании футболист отказался. У Андрея Лунева сейчас двухлетний контракт с "Байером", - приводит слова Смирнова "Спорт день за днем".
Лунев перед началом сезоне перешел в "Байер" на правах свободного агента. Соглашение Лунева с Байером рассчитано до 2023 года. Предыдущей командой Лунева был "Зенит". Состав петербуржцев он пополнил зимой 2017 года, перебравшись из "Уфы" за 3,5 млн евро. В прошлом сезоне за "сине-бело-голубых" он провел 12 матчей в РПЛ, пропустил 12 голов, а в трех матчах оставил свои ворота "сухими".
Источник: "Зенит" предложил Луневу вернуться на правах аренды. Голкипер отказал клубу
Агент Лунева прокомментировал информацию о желании "Зенита" взять игрока в аренду
Антон Смирнов, агент вратаря "Байера" Андрея Лунева, прокомментировал информацию о том, что "Зенит" предлагал голкиперу вернуться в клуб из Санкт-Петербурга.
Фото: ФК "Байер"
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