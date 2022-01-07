"В последнее время со мной активно связывается сборная Камеруна по поводу предстоящего Кубка Африки, но я пока не даю ответа. Буду грызть землю и пахать на поле, чтобы попасть в сборную России. Это моя мечта", - заявил Ондуа.
26-летний уроженец Камеруна в текущем сезоне провел 12 матчей во 2-й Бундеслиге за "Ганновер", результативными действиями не отметился. За этот немецкий клуб он выступает с лета 2021 года.
Гаэль Ондуа выступал за молодежную команду ЦСКА. Также он играл за "Анжи", луганскую "Зарю", датский "Вайле" и швейцарский "Серветт". В составе махачкалинской команды полузащитник сыграл в 27 матчах.
Источник: Sports.ru
Футболист "Ганновера" Ондуа: буду грызть землю и пахать, чтобы попасть в сборную России
Камерунский полузащитник "Ганновера" Гаэль Ондуа, имеющий российское гражданство, рассказал о желании играть за сборную России.
Фото: Getty images