В стартовый состав команды попал российский голкипер Антон Митрюшкин. В прошлом туре он дебютировал в матче против "Ганзы" (1:4). Напомним, Митрюшкин стал игроком "Динамо" еще в июле прошлого года. Ранее он выступал за "Фортуну" из Дюссельдорфа и швейцарский "Сьон".
Вратарь является воспитанником московского "Спартака", который покинул в 2016-м году. Контракт Митрюшкина с немецким клубом рассчитан до лета этого года. Трансферная стоимость 26-летнего голкипера оценивается порталом Transfermarkt в 200 тысяч евро.
После 21-го тура дрезденское "Динамо" занимает 12-е место во второй Бундеслиге. В активе команды 24 набранных очка. Встреча с "Падерборном" стартует в 15:30 по московскому времени.
Митрюшкин попал в стартовый состав "Динамо" Дрезден на матч против "Падерборна"
"Динамо" Дрезден опубликовало стартовый состав на матч 22-го тура 2-й Бундеслиги против "Падерборна".
Фото: ФК "Динамо" Дрезден