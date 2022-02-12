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Митрюшкин попал в стартовый состав "Динамо" Дрезден на матч против "Падерборна"

"Динамо" Дрезден опубликовало стартовый состав на матч 22-го тура 2-й Бундеслиги против "Падерборна".
Фото: ФК "Динамо" Дрезден
В стартовый состав команды попал российский голкипер Антон Митрюшкин. В прошлом туре он дебютировал в матче против "Ганзы" (1:4). Напомним, Митрюшкин стал игроком "Динамо" еще в июле прошлого года. Ранее он выступал за "Фортуну" из Дюссельдорфа и швейцарский "Сьон".

Вратарь является воспитанником московского "Спартака", который покинул в 2016-м году. Контракт Митрюшкина с немецким клубом рассчитан до лета этого года. Трансферная стоимость 26-летнего голкипера оценивается порталом Transfermarkt в 200 тысяч евро.

После 21-го тура дрезденское "Динамо" занимает 12-е место во второй Бундеслиге. В активе команды 24 набранных очка. Встреча с "Падерборном" стартует в 15:30 по московскому времени.


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