"В Германии у Сердара все хорошо. Он счастлив в "Байере" и желает добиваться множество целей с этим клубом. Небольшое количество игрового времени? Ничего страшного. Он верит в клуб и в главного тренера. "Байер" — это семья, в которой верят друг в друга", - цитирует агента Sport24.
Напомним, Сердар Азмун в январе этого года перебрался из "Зенита" в немецкий "Байер". С того момента он провел за новый клуб 14 матчей, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.
После 2-х стартовых туров Бундеслиги "Байер" занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата. Леверкузенцы уступили дортмундской "Боруссии" (0:1) и "Аугсбургу" (1:2). Азмун выходил на поле в обеих встречах, но не отметился результативными действиями.
Агент Азмуна: Сердар счастлив в "Байере"
Агент Мехди Хагитали, представляющий интересы форварда "Байера" Сердара Азмуна, рассказал о настроении игрока.
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