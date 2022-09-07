"Тедеско попрощался с командой. Он отличный человек в жизни и такой же хороший тренер. Грустно, что он уходит. Но для официального сайта или болельщиков послания он не оставил. В любом случае он обязательно будет успешен в будущем", - цитирует представителя пресс-службы "СЭ".
Ранее сегодня "РБ Лейпциг" объявил об увольнении Доменико Тедеско с поста главного тренера клуба. Накануне немецкая команда на своем поле разгромно проиграла "Шахтеру" (1:4) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.
Тедеско возглавлял "РБ Лейпциг" с декабря прошлого года. Под его руководством команда завоевала Кубок Германии в прошлом сезоне. Этот трофей стал первым за всю историю "Лейпцига". После 5 туров клуб занимает 11-е место в немецкой Бундеслиге, набрав пять очков в пяти турах.
Ранее немецкий специалист работал в "Спартаке", с которым завоевал серебряные медали РПЛ в сезоне 2020/21.
"РБ Лейпциг" - об уходе Тедеско: отличный человек и хороший тренер. Он обязательно будет успешен в будущем
Пресс-служба "РБ Лейпцига" прокомментировала уход Доменико Тедеско с поста главного тренера клуба.
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