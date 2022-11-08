Лунев: Азмун хочет, чтобы я свалил из "Байера", чтобы проторить себе тропинку чужими руками

Голкипер "Байера" Андрей Лунев ответил на шуточную реплику своего одноклубника в немецком клубе и ранее в "Зените" нападающего Сердара Азмуна.

Фото: ФК "Зенит"





31-летний российский голкипер Андрей Лунев, ранее выступавший за петербургский " - Азмун в шутку говорил, что не любит меня и чтобы я валил из "Байера"? Он хочет, чтобы я свалил, чтобы потом сказать: "Вот видите, Лунев свалил, я тоже теперь свалю". Делает проторенную тропинку чужими руками, - передает слова Лунева Sport24 31-летний российский голкипер Андрей Лунев, ранее выступавший за петербургский " Зенит ", в июле 2021 года на правах свободного агента подписал контракт с немецким "Байером" из "Леверкузена". За 16 месяцев в команде вратарь вышел на поле в 3 матчах во всех турнирах, пропустив 4 гола. 27-летний иранский форвард Сердар Азмун перешел в "Байер" из "Зенита" в январе 2022 года, в текущем сезоне на его счету 11 матчей во всех турнирах и 2 результативных паса.