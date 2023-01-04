"Конкретных предложений не поступало. Некоторые клубы проявляли интерес к Сердару, но он останется в Леверкузене", - цитирует Дурна "РБ Спорт".
Напомним, Сердар Азмун выступает за "Байер" с января прошлого года. С того момента иранский форвард провел за клуб 22 матча, в которых забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего форварда в 12 млн евро.
До "Байера" Азмун несколько лет выступал в РПЛ: за "Рубин", "Ростов" и "Зенит".
Агент Азмуна: некоторые клубы проявляли интерес, но Сердар останется в "Байере"
Агент Арманд Дурн, представляющий интересы форварда "Байера" Сердара Азмуна, сообщил, что его клиент не планирует менять команду.
Фото: Global Look Press