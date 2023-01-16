- Думаю, до лета все останется неизменным. Уже через неделю стартует сезон. Это читалось, в этой ситуации вряд ли можно было что-то сделать. Уже сейчас с уверенностью на 80% можно говорить, что Лунев до лета останется в "Байере"? Можно и на 99,9% сказать. Я не знаю, что должно произойти, чтобы он сейчас ушел из "Байера", - приводит комментарий Смирнова "РБ Спорт".
31-летний вратарь из России Андрей Лунев защищает цвета "Байера" с лета 2021 года. Футболист перебрался в немецкий клуб из "Зенита". С того момента Андрей не смог завоевать доверие главного тренера и постоянно остается на скамейке запасных. Россиянин провел 3 игры за 1,5 года – 1 в Лиге Европы и 2 в Бундеслиге. Контракт Лунева с леверкузенским коллективом завершается летом 2023 года. Трансферная стоимость экс-зенитовца, по данным авторитетного сайта Transfermаrkt, составляет 1,5 млн евро. Ранее агент игрока сообщал, что к вратарю есть интерес из Англии и Шотландии. СМИ писали об интересе к Луневу московского "Спартака".
Агент: Лунев останется в "Байере" до лета на 99, 9 процентов
Агент голкипера "Байера" Андрея Лунева Антон Смирнов высказался по поводу будущего игрока в немецком клубе.
Фото Global Look Press