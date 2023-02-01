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Бетис
23:00
БарселонаНе начат
П1 4.5X 3.75П2 1.81

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Нант
0 - 1 0 1
Марсель2 тайм
П1 50X 6.6П2 1.14
Лилль
0 - 0 0 0
Клермон2 тайм
П1 2.54X 1.79П2 10
Анже
1 - 1 1 1
Аяччо2 тайм
П1 4.4X 1.51П2 6.2
Тулуза
3 - 1 3 1
Труа2 тайм
П1 1.01X 19.5П2 170
Реймс
4 - 2 4 2
Лорьян2 тайм
Ланс
23:00
НиццаНе начат
П1 1.81X 3.55П2 4.9
Монако
23:00
ОсерНе начат
П1 1.34X 5.6П2 8.6
Монпелье
23:00
ПСЖНе начат
П1 8.8X 6П2 1.32
Ренн
23:00
СтрасбургНе начат
П1 1.58X 4.1П2 6
Лион
23:00
БрестНе начат
П1 1.55X 4.5П2 5.8
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Агент Азмуна: пока Сердар остается в "Байере". "Марсель" в последний момент купил другого игрока из Португалии

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Футбольный агент Арманд Дурн объяснил причины срыва трансфера Азмуна в "Марсель" и заявил, что пока Сердар не покинет "Байер".
Фото: Getty Images
– Почему не состоялся переход в "Марсель"? Сыграл роль финансовый аспект, но также причина и в том, что "Марсель" в последний момент купил другого игрока из Португалии. Что касается будущего, с "Локомотивом" мы никогда не контактировали. Я понимаю, что тренер "Сочи" может быть заинтересован в Азмуне, но пока он остается в "Байере", – цитирует агента "РБ Спорт".

Нынешним главным тренером футбольного клуба "Сочи" является недавно назначенный на эту должность Курбан Бердыев, который уже работал с Сердаром Азмуном. Сегодня Курбан Бекиевич рассказал о том, что Азмун не близок переходу в "Сочи" и должен переходить не в российский, а в европейский клуб.

За леверкузенский "Байер Сердар играет с января 2022 года. До этого Азмун играл за "Зенит", "Рубин", "Ростов" и молодежные команды "Сепахана". Контракт Сердара с немецким клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. Вчера "Марсель" приобрел 22-летнего нападающего португальской "Браги" Витинью.


Азмун Байер Марсель
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