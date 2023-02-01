– Почему не состоялся переход в "Марсель"? Сыграл роль финансовый аспект, но также причина и в том, что "Марсель" в последний момент купил другого игрока из Португалии. Что касается будущего, с "Локомотивом" мы никогда не контактировали. Я понимаю, что тренер "Сочи" может быть заинтересован в Азмуне, но пока он остается в "Байере", – цитирует агента "РБ Спорт".
Нынешним главным тренером футбольного клуба "Сочи" является недавно назначенный на эту должность Курбан Бердыев, который уже работал с Сердаром Азмуном. Сегодня Курбан Бекиевич рассказал о том, что Азмун не близок переходу в "Сочи" и должен переходить не в российский, а в европейский клуб.
За леверкузенский "Байер Сердар играет с января 2022 года. До этого Азмун играл за "Зенит", "Рубин", "Ростов" и молодежные команды "Сепахана". Контракт Сердара с немецким клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. Вчера "Марсель" приобрел 22-летнего нападающего португальской "Браги" Витинью.
Агент Азмуна: пока Сердар остается в "Байере". "Марсель" в последний момент купил другого игрока из Португалии
Футбольный агент Арманд Дурн объяснил причины срыва трансфера Азмуна в "Марсель" и заявил, что пока Сердар не покинет "Байер".
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