- В связи с ситуацией с травмой активные переговоры были приостановлены. Все варианты остаются на лето, будем и Англию рассматривать — ждем вариантов в Великобритании от агентства BASE, с которым заключили соглашение о сотрудничестве, и Турция остается. Не исключаю и тот же «Карабах». Будем рассматривать все варианты, - приводит комментарий Смирнова "РБ Спорт".
Российский голкипер, которому в ноябре исполнился 31 год, Андрей Лунев, перешедший в немецкий "Байер" летом 2021 года, пока не может получить стабильное место в стартовом составе леверкузенского коллектива и является вторым вратарем команды. С момента перехода экс-игрок "Зенита" сыграл за клуб всего 3 игры -2 в Бундеслиге и 1 в Лиге Европы. Главным конкурентом Андрея на позиции вратаря является финский голкипер Лукаш Градецки, который вывод команду с капитанской повязкой. В это зимнее трансферное окно Лунев вместе с агентами искал варианты трудоустройства в другие команды. Различные источники сообщали о интересе к игроку со стороны азербайджанского "Карабаха", турецких клубов и "Спартака". Контракт россиянина с "Байером" завершается в конце июня этого года.
Агент – о будущем Лунева: все варианты остаются на лето. Будем рассматривать Англию, Турцию и "Карабах"
Агент российского голкипера "Байера" Андрея Лунева Антон Смирнов высказался по поводу будущего игрока.
Фото: Global Look Press